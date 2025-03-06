Аналитики назвали долю ИП, которые используют автоУСН

83,2% бизнесов, которые перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН), являются индивидуальными предпринимателями. Доля ООО составляет всего 16,8%. Такой вывод сделали аналитики «Т-Бизнеса», проанализировав данные Федеральной налоговой службы (ФНС) на январь 2025 года. Результаты исследования есть у Русбейс.

Доля женщин среди ИП, которые применяют автоУСН, составляет 41,9%, мужчин — 58,1%. В топ-10 регионов, где активно используется автоУСН, вошли Москва (45,5%), Подмосковье (28,5%), Татарстан (13,7%), Калужская область (2,7%), Санкт-Петербург (1,5%), Краснодарский край (1,4%), Иркутская (0,5%), Новосибирская (0,5%), Челябинская (0,4%) и Ленинградская (0,4%) области.

По данным ФНС, чаще всего автоУСН используют предприниматели в сферах электронной коммерции (17,8%), IT и разработки ПО (13%), а также розничной торговли (9,5%). В топ-10 также вошли инфобизнес для юрлиц — 8,7%, услуги для физлиц — 8,6%, стройка — 7,3% и производство — 4,6%. Также автоматизированную систему налогообложения нередко используют в операциях с недвижимостью (4,1%), предоставлении услуг юрлицам (3,2%) и рекламе (3,1%).

АвтоУСН — важный инструмент развития малого и среднего бизнеса, поскольку такая система не только снижает налоговую нагрузку на предпринимателей, но и позволяет ФНС протестировать механизм на федеральном уровне и выявить возможные недочеты, отметила глава экспертной поддержки бухгалтерии «Т-Бизнеса» Ольга Куршакова.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения действует в рамках эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Система предполагает более высокую налоговую ставку, чем обычная УСН, но не обязывает подавать декларацию, вести книгу доходов и расходов, а также платить страховые взносы за сотрудников.

С 1 февраля автоУСН начала действовать еще в шести субъектах России: Карелии, Марий Эл, Белгородской, Свердловской и Запорожской областях, а также Ненецком автономном округе.

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