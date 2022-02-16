Рынок устройств «умного» дома в России вырастет до $2,7 млрд

Через три года в России вырастут продажи устройств для «умного» дома с $1,2 млрд в 2021 году до $2,7 млрд. Прогноз приводится в отчете Научно-технического центра Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ). В исследовании использовались данные Statista и PwC.

В 2021 году крупные ритейлеры отметили кратный рост таких устройств, но точных цифр «Ведомостям» не раскрыли. Этот рынок растет ежегодно в 2 — 2,5 раза благодаря росту на 300–400% в год сегмента голосовых помощников.

На рост продаж повлияла пандемия COVID-19, когда люди стали чаще проводить время дома и задумываться о комфорте. Еще одна причина — массовый переезд покупателей на дачи во время изоляции, из-за чего они «настраивали системы мониторинга для безопасности своих домов», добавил представитель Tele2.

В России наиболее крупными поставщиками решений и устройств умного дома являются Aqara, Xiaomi, а также «Яндекс» и «Сбер».

Однако стоит помнить о том, что системы умного дома несут в себе и ряд рисков, например, несанкционированный доступ злоумышленников к системе, отметил глава НТЦ ГРЧЦ Александр Федотов. Несанкционированный доступ может дать возможность стороннего управления техникой в доме или создания сетей ботнетов и организации DDoS-атак, подчеркнул он.

«ЭР-Телеком Холдинг» 15 февраля объявил о создании «умного» домофона для дома. Общая стоимость проекта составит 13,6 млрд рублей. Устройства будут работать с помощью интернета и оснащены видеокамерой, ими можно будет управлять через мобильное приложение.

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