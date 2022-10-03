В тарифы ЖКХ предложили включить услугу «умного» дома

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) предложили включить в нормативы тарифов за коммуналку услугу «умного» дома.

Такую инициативу объединения направили в Минстрой, Минпромторг и Минцифры, пишут «Известия».

Мера должна коснуться зданий, где такие системы установлены девелопером на этапе строительства. В настоящее время расходы на обслуживание «умных» систем необходимо утверждать на собраниях собственников жилья, которые, как отмечается, крайне сложно провести. Также на уровне законодательства предлагается утвердить единые стандарты таких технологий.

Опрошенные газетой эксперты прогнозируют, что платежки в результате могут стать дороже на 5–15%.

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