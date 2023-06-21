Разработчик Tabula Sense и система управления офисом Indaspace запустили «умные» столы с дистанционной бронью

Разработчик «умной» мебели Tabula Sense и система управления офисом Indaspace запустили совместное производство «умных» столов с опцией дистанционного бронирования рабочих мест. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Система бронирования позволяет избежать ситуации, когда в офис внезапно, не договорившись между собой, пришли больше людей, чем позволяет количество рабочих мест. С помощью нее сотрудники могут отслеживать, кто из их коллег посетит офис в конкретный период, и договариваться о встречах.

Indaspace позволяет через одноименное приложение забронировать рабочий стол, переговорную, парковочное место, тренажерные залы, места в корпоративном транспорте и другое.

Стоимость такого стола составляет от 15 тыс. рублей, интегрированная система бронирования — 14990 рублей. Подписка на сервис составляет 300 рублей в месяц с рабочего места.

Tabula зарабатывает на продаже столов и гаджетов, Indaspace — на подписке.

Фото на обложке: Tabula Sense и Indaspace