Разработчик Tabula Sense и система управления офисом Indaspace запустили «умные» столы с дистанционной бронью

Разработчик «умной» мебели Tabula Sense и система управления офисом Indaspace запустили совместное производство «умных» столов с опцией дистанционного бронирования рабочих мест. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Система бронирования позволяет избежать ситуации, когда в офис внезапно, не договорившись между собой, пришли больше людей, чем позволяет количество рабочих мест. С помощью нее сотрудники могут отслеживать, кто из их коллег посетит офис в конкретный период, и договариваться о встречах.
Indaspace позволяет через одноименное приложение забронировать рабочий стол, переговорную, парковочное место, тренажерные залы, места в корпоративном транспорте и другое.
Стоимость такого стола составляет от 15 тыс. рублей, интегрированная система бронирования — 14990 рублей. Подписка на сервис составляет 300 рублей в месяц с рабочего места.
Tabula зарабатывает на продаже столов и гаджетов, Indaspace — на подписке.
Фото на обложке: Tabula Sense и Indaspace
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