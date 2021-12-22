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Smart Technologies приобрел производителя компьютерной техники и смартфонов «Аквариус»

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Сервисный IT-интегратор Smart technologies, где 40% принадлежат предпринимателю Алексей Калинину, приобрел производителя компьютерной техники и российских смартфонов ГК «Аквариус» у «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) в рамках урегулирования корпоративного конфликта.

Smart Technologies приобрел производителя компьютерной техники и смартфонов «Аквариус»

Акционерами НКК являются Александр Калинин (отец Алексея Калинина), Леонид Гольденберг и Евгений Лачков. Решение продать актив связано с намерением сторон урегулировать корпоративный конфликт, отмечается в совместном пресс-релизе. В арбитражных судах на разных стадиях рассмотрения находятся 10 исков.

«В настоящее время идет оформление юридических документов по передаче и регистрации прав собственности в соответствии с подписанным соглашением», — говорится в пресс-релизе.

В собственности Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова остаются все остальные активы холдинга НКК — производитель российской ERP-платформы Ма3 «Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East (NCC ME) со штаб-квартирой в Дубай и АО «Группа Систематика» (ГКС).

Smart technologies и ГК «Аквариус» как самостоятельные единицы войдут в состав нового холдинга «Смарт Холдинг». Александр Калинин возглавит наблюдательный совет ГК «Аквариус», Алексей Калинин сосредоточится на развитии бизнеса холдинга. Леонид Гольденберг и Евгений Лачков продолжат осуществлять руководство НКК и ГКС.

Коммерческие отношения между активами остаются в силе.

Как сообщало издание «Коммерсантъ» в октябре 2021 года, Евгений Лачков и Леонид Гольденберг заподозрили экс-президента НКК Александра Калинина в размывании ее доли в группе «Аквариус».

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В суде партнеры потребовали от Калинина 953 млн руб. Отмечалось, что Лачков и Гольденберг собирались продать свои доли в НКК (64%) и начали переговоры с совладельцем группы Astra Linux Денисом Фроловым. При этом семья Калининых, которая владела 33% в компании, собиралась консолидировать эту долю.

«Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Компания располагает собственным производством мощностью более 800 тыс. технически сложных  устройств в год и сетью сервисного обслуживания в 135 городах России.

В декабре ГК «Аквариус» начала производство полностью российской модели смартфона. Первые 200 гаджетов на основе KasperskyOC уже выпущены, до конца года на заводе в России произведут еще 3000 устройств

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Фото на обложке: Unsplash

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