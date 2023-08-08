«Яндекс» представил устройства, которые объединяют технологии телевизоров и «умных» колонок

«Яндекс» представил «ТВ Станцию» и «ТВ Станцию Про» — эти устройства объединяют в себе «умную» колонку с «Алисой» и смарт-ТВ, говорится в сообщении компании.
Устройства оснастили видео в Ultra-HD (4К), множеством цветовых оттенков, возможностями «Станции» и голосовым управление без пульта. «ТВ Станция» доступна с диагоналями 43 и 50 дюймов, «ТВ Станция Про» — с диагоналями 55 и 65 дюймов.
- Основной особенностю «ТВ Станции» разработчики называют технологию Local Dimming, которая добавляет насыщенность черному цвету, за счет чего темные сцены выглядят контрастными и эффектными.
- «ТВ Станция Про» снабжена QLED-экраном с антибликовым покрытием: изображение остается ярким и контрастным при любом освещении. Модель имеет ультратонкий корпус (3,7 см) и может крепиться вплотную к стене.
- Новыми телевизорами можно управлять без пульта — за это отвечает технология распознавания голоса Far-field. Телевизор откликается на команды даже при выключенном экране.
- В «ТВ Станция» стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт, в «ТВ Станция Про» — шесть динамиков общей мощностью 44 Вт.
Предзаказ на обе модели стартовал 8 августа. «Яндекс ТВ Станция» с диагональю 43 дюйма стоит 44,99 тыс, рублей, с диагональю 50 дюймов — 49,99 тыс. рублей. Стоимость «ТВ Станции Про» с диагональю 55 и 65 дюймов — 74,99 тыс. и 99,99 тыс. рублей соответственно.
Фото: «Яндекс»
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