В январе-марте 2023 года в России продажи устройств для «умного» дома выросли в разы. При этом средний чек на такие гаджеты снизился на 5% и составил примерно 1,4 тыс. рублей. Самыми популярными товарами стали лампочки, розетки, IP-камеры и датчиками управления.

С января 2023 года в России в разы выросли продажи устройств для «умного» дома