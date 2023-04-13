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С января 2023 года в России в разы выросли продажи устройств для «умного» дома

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-марте 2023 года в России продажи устройств для «умного» дома выросли в разы. При этом средний чек на такие гаджеты снизился на 5% и составил примерно 1,4 тыс. рублей. Самыми популярными товарами стали лампочки, розетки, IP-камеры и датчиками управления.

С января 2023 года в России в разы выросли продажи устройств для «умного» дома

В «М.Видео-Эльдорадо» в 1,5 раза увеличились продажи гаджетов для обеспечения безопасности, «умных» колонок — в 2,2 раза, сообщили РИА Новости в компании.

Чаще всего девайсами управляют через Wi-Fi, Bluetooth или голосовыми командами, а расширяется выбор моделей с поддержкой протокола Zigbee.

  • Российские склады к концу марта переполнились смартфонами, планшетами, аксессуарами и другой электроникой на фоне падения спроса на почти 30%. Продавцы вынуждены реализовывать товар со скидкой 15-20%.

Фото на обложке: Proxima Studio / Shutterstock

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