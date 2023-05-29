Только 5% пользователей в России делают уборку с помощью роботов-пылесосов — исследование

В России насчитали только 5% пользователей домашних устройств, которые делают уборку с помощью роботов-пылесосов. В США эта цифра достигает 20%. Такими данными с RB.RU поделился сервис анализа ресурсов поисковой выдачи Semantex.

Эксперты проанализировали запросы и выяснили, что последние три года наблюдается рост рынка «домашних помощников». При этом прослеживается тренд на импортозамещение. Ранее преобладали иностранные производители, сегодня продукты на рынок выводят отечественные компании.

Для определения лидеров специалисты проанализировали поисковые выдачи «Яндекса» и Google. Исследование проводилось по запросам: «робот пылесос отзывы», «лучший робот пылесос», «рейтинг роботов пылесосов», «робот пылесос 2023», «какой хороший робот пылесос» и др.

Самые популярные ресурсы о роботах-пылесосах среди россиян в апреле-мае 2023:

robotobzor.ru (трафик: 51 773)

expertcen.ru (трафик: 46 489)

ixbt.com (трафик: 45 760)

dzen.ru (трафик: 40 196)

mvideo.ru (трафик: 38 888)

ozon.ru (трафик: 36 667)

kp.ru (трафик: 35 461)

irecommend.ru (трафик: 31 988)

blog.eldorado.ru (трафик: 29 341)

technopark.ru (трафик: 21 815)

Наиболее часто встречающийся тип контента на ресурсах поисковой выдачи — статья, страница с отзывами, каталог.

При поиске рекомендаций поисковая выдача несколько отличается. Ключевые запросы при изучении отзывов: «роботы пылесосы отзывы покупателей» и «робот пылесос отзывы».

Самыми популярными площадками при поиске отзывов о роботах-пылесосах стали:

irecommend.ru (трафик: 31 949)

ozon.ru (трафик: 23 896)

technopark.ru (трафик: 21 785)

market.yandex.ru (трафик: 13 487)

vseinstrumenti.ru (трафик: 13 162)

dzen.ru (трафик: 12 709)

sbermegamarket.ru (трафик: 12 345)

dns-shop.ru (трафик: 10 930)

woman.ru (трафик: 6 750)

otzovik.com (трафик: 6 087)

Общий трафик по запросам делится на два типа: общий и по брендам. Всего в выборку попали 130 брендов.

Наиболее обсуждаемые бренды:

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop

Xiaomi Mi Robot Vacuum - Mop2

iPlus L100

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

DEXP MMB-300

Hobot Legee 7

Roborock S7

Dreame D9

Roborock S5 Max

Roidmi EVE Plus

Чаще всего потенциальные покупатели роботов-пылесосов обсуждают эффективность уборки, уровень шума, удобство управления, цвет, функционал, мощность, систему навигации и качество влажной уборки.

Ранее Сбербанк запатентовал систему для уборки помещений «smart-клининг».

Фото на обложке: Sharomka / Shutterstock