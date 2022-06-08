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Личные данные пользователей «умного дома» от «Ростелекома» утекли в сеть

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В сети опубликовали часть списка из 713 тысяч строк личных данных пользователей «умного дома» от «Ростелекома». В базе, которую выложили в интернет, содержатся ФИО, телефоны, адреса IP и электронной почты.

Личные данные пользователей «умного дома» от «Ростелекома» утекли в сеть

Базу личных данных пользователей опубликовали в Telegram-канале «Утечки информации». К сообщению приложен скриншот с частью базы и неполными данными о пользователях.

В сообщении уточняется, что полная база содержит 712,999 строк. В них содержится информация о ФИО пользователей, ах адресов электронной почты, номера телефонов, хешированные пароли, IP-адреса, дата регистрации в сервисе и последней активности.

«Проверка случайных записей из этих файлов через функцию восстановления пароля на сайте lk.smarthome.rt.ru показывает, что логины действительные», – сообщил Telegram-канал.

Ранее стало известно об утечке данных пользователей Delivery Club, «Яндекс.Еды» (ей назначили 60 тысяч штрафа за это) и других сервисов. К СДЭК россияне подали коллективный иск на сумму 2,2 млн рублей.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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