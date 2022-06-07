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Россияне подали коллективный иск к СДЭК из-за утечки данных

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Клиенты российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн рублей за утечку данных. Персональная информация о пользователях появилась в конце февраля, тогда в компании это объяснили масштабной хакерской атакой.

Россияне подали коллективный иск к СДЭК из-за утечки данных

В иске участвуют 22 клиента службы СДЭК, еще более 100 пользователей отправили заявки на присоединение к коллективному иску, рассказали «Коммерсанту» в юридической фирме DestraLegal.ru, представляющей истцов.

Директор по правовым вопросам DestraLegal.ru Борис Фельдман считает, что возможно утечка случилась из-за того, что оператор не принял необходимые и достаточные меры, чтобы обеспечить их безопасность.

Каждый участник запросил 100 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Юристы считают, что шансы на удовлетворение требований у истцов есть, но оно будет частичным. Сумма выплат вряд ли окажутся выше 10 тыс. рублей.

В мае Минцифры согласовало законопроект о штрафах для бизнеса за утечку персональных данных клиентов. Документ предусматривает введение оборотных штрафов в 1% в случае утечки и в 3% в случае, если компания скрыла инцидент.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении – до 500 тыс. рублей. Например, в 2021 году компания Oriflame заплатила 30 тыс. рублей штрафа за утечку данных 1,3 млн клиентов, а «Яндекс.Еду» в этом году оштрафовали на 60 тыс. рублей.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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