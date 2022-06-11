Маркетолог Gem4me дала советы россиянам по выбору смартфона

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская рассказала, на какие функции смартфона обратить внимание во время покупки, а какими можно пренебречь.
При покупке телефона стоит учитывать объем памяти, емкость батареи и на общий элементарный набор функций: геолокацию, камеру, передает агентство «Прайм».
По словам маркетолога, переплачивать за бренд не стоит. Можно сэкономить и подобрать телефон, который по функциям и техническим параметрам ничуть не будет уступать дорогому аналогу.
Ольга Бобровская добавила, что есть различные маркетинговые фишки, которые нужны далеко не каждому пользователю. Например, большое количество камер, возможность снимать панорамы или интерактивные обои. Это влияет на стоимость смартфона, а также крадет долю энергии.
В апреле продажи смартфонов в России снизились на 30%. Пользователи чаще всего покупали Samsung, Xiaomi и Realme. Аналитики сомневаются, что рынок будет расти. Восстановление поставок может привести к определенному снижению цен.
Падение продаж и в штуках, и в деньгах связано со снижением спроса на технику на фоне желания россиян сэкономить. Кроме того, на продажи повлияла и «общая экономическая обстановка и проблемы с логистикой».
Фото на обложке: A_B_C /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 2 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
- 3 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
- 4 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
- 5 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2022
14 июня 2022
14 июня 2022