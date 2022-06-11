Маркетолог Gem4me дала советы россиянам по выбору смартфона

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская рассказала, на какие функции смартфона обратить внимание во время покупки, а какими можно пренебречь.

При покупке телефона стоит учитывать объем памяти, емкость батареи и на общий элементарный набор функций: геолокацию, камеру, передает агентство «Прайм».

По словам маркетолога, переплачивать за бренд не стоит. Можно сэкономить и подобрать телефон, который по функциям и техническим параметрам ничуть не будет уступать дорогому аналогу.

Ольга Бобровская добавила, что есть различные маркетинговые фишки, которые нужны далеко не каждому пользователю. Например, большое количество камер, возможность снимать панорамы или интерактивные обои. Это влияет на стоимость смартфона, а также крадет долю энергии.

В апреле продажи смартфонов в России снизились на 30%. Пользователи чаще всего покупали Samsung, Xiaomi и Realme. Аналитики сомневаются, что рынок будет расти. Восстановление поставок может привести к определенному снижению цен.

Падение продаж и в штуках, и в деньгах связано со снижением спроса на технику на фоне желания россиян сэкономить. Кроме того, на продажи повлияла и «общая экономическая обстановка и проблемы с логистикой».

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