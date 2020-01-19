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Назван самый популярный смартфон 2019 года

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Аналитики «Яндекс.Маркета» изучили спрос на смартфоны за 2019 год и выяснили, что самыми популярными производителями стали Xiaomi (30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%). Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекс.Маркета».

Назван самый популярный смартфон 2019 года

Лидером спроса россиян стал Xiaomi Redmi Note 7. На втором месте — Samsung Galaxy A50, а замыкает тройку Apple iPhone Xr.

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19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

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