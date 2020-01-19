Аналитики «Яндекс.Маркета» изучили спрос на смартфоны за 2019 год и выяснили, что самыми популярными производителями стали Xiaomi (30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%). Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекс.Маркета».

Назван самый популярный смартфон 2019 года