Российский сервис организации командировок Smartway купил аналог Booking.com

Российский онлайн-сервис для организации командировок Smartway купил систему бронирования отелей A&A — аналог Booking.com. Сумма сделки составит от $3 до $5 млн в зависимости от результатов деятельности A&A. Об этом RB.RU сообщил представитель Smartway.

По результатам сделки Smartway займет 7,5% рынка делового туризма.

Сервис организации командировок приобрел все дочерние подразделения и бренды компании A&A, в том числе те, которые специализируются на обслуживании корпоративных клиентов.

«Мы были одним из крупнейших партнеров Booking в России, и после его ухода столкнулись со сложностями — аналогов с таким выбором на российском рынке просто не было. После анализа всех игроков и их возможностей мы поняли, что только собственные контракты и интеграции с системами дистрибуции отелей дадут корпоративным клиентам необходимый уровень сервиса и цен. Построение такой системы своими силами заняло бы до трех лет. Поэтому мы остановились на приобретении одной из самых технологичных компаний в этой области» — сообщил основатель и гендиректор Smartway Максим Яремко.

Агентское подразделение А&А сохранит операционную независимость и продолжит работать с бизнес-тревел агентами по дистрибуции российских отелей. Менеджмент компании сохранит свои позиции, изменений в руководстве не планируется.

Сервис для организации деловых поездок Smartway основал Максим Яремко. 51% в ООО «Смартэй» владеет «1С». Компания является резидентом «Сколково». Среднемесячный оборот за 2021 год составил 900 млн, а оборот за июнь 2022 года превысил 1,7 млрд рублей. У компании более 4 тыс. корпоративных клиентов в сегменте среднего и крупного бизнеса.

A&A Business Travel Services Holding входит в топ-3 прямых отельных консолидаторов, работающих на рынке B2B по данным Союза агентств делового туризма.

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