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Rusbase ищет SMM-менеджера

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Екатерина Бороздина
Екатерина Бороздина

Редактор

Екатерина Бороздина

Rusbase – онлайн-издание о предпринимателях. Мы рассказываем о том, как работают современные технологии, чем инновации могут быть полезны бизнесу и делимся историями успеха реальных предпринимателей.

Помимо сайта, нашей основной площадки, мы развиваем сообщества в социальных сетях. Вам будет необходимо подхватить коммуникацию с читателями и увеличить приток новых подписчиков.

Rusbase ищет SMM-менеджера

Что нужно делать:

  • вести аккаунты в социальных сетях: Instagram (основной приоритет), Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Pinterest;
  • разрабатывать контент-план и план по развитию соцсетей;
  • создавать визуальный и текстовый контент для постов и сторис;
  • отчитываться по проделанной работе.

Мы ждем, что вы:

  • имеете портфолио с успешно реализованными проектами;
  • знаете английский на уровне «найду информацию в англоязычных источниках, пойму о чем речь, грамотно использую в своих текстах». Пишем на русском, но инфоповоды нужно будет искать и в зарубежных источниках;
  • четко понимаете принципы работы и особенности разных социальных сетей;
  • умеете самостоятельно обрабатывать изображения и видео в простейших редакторах;
  • владеете грамотной письменной речью;
  • информированность в области технологий и предпинимательства будет значительным плюсом.

Условия:

Узнайте, как повысить продажи с помощью таргетированной SMS-рекламы, в нашем материале.
  • график 5/2 с 9 до 18, возможен ненормированный рабочий день в дни мероприятий/ cъемок (обсуждается возможность смещения графика);
  • испытательный срок — 2 месяца;
  • офис на Патриарших прудах (5 минут от м. Тверская или Маяковская);
  • интересные проекты, возможность для креатива и дружный молодой коллектив;
  • зарплата — фиксированный оклад (по итогам собеседования).


    Рассматриваем резюме при условии выполнения тестового задания, которое находится здесь.
    Резюме и выполненное тестовое задание направляйте по адресу [email protected].

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