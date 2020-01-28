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Rusbase ищет SMM-менеджера
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Екатерина Бороздина
Rusbase – онлайн-издание о предпринимателях. Мы рассказываем о том, как работают современные технологии, чем инновации могут быть полезны бизнесу и делимся историями успеха реальных предпринимателей.
Помимо сайта, нашей основной площадки, мы развиваем сообщества в социальных сетях. Вам будет необходимо подхватить коммуникацию с читателями и увеличить приток новых подписчиков.
Rusbase ищет SMM-менеджераЕкатерина Бороздина
Что нужно делать:
- вести аккаунты в социальных сетях: Instagram (основной приоритет), Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Pinterest;
- разрабатывать контент-план и план по развитию соцсетей;
- создавать визуальный и текстовый контент для постов и сторис;
- отчитываться по проделанной работе.
Мы ждем, что вы:
- имеете портфолио с успешно реализованными проектами;
- знаете английский на уровне «найду информацию в англоязычных источниках, пойму о чем речь, грамотно использую в своих текстах». Пишем на русском, но инфоповоды нужно будет искать и в зарубежных источниках;
- четко понимаете принципы работы и особенности разных социальных сетей;
- умеете самостоятельно обрабатывать изображения и видео в простейших редакторах;
- владеете грамотной письменной речью;
- информированность в области технологий и предпинимательства будет значительным плюсом.
Условия:
- график 5/2 с 9 до 18, возможен ненормированный рабочий день в дни мероприятий/ cъемок (обсуждается возможность смещения графика);
- испытательный срок — 2 месяца;
- офис на Патриарших прудах (5 минут от м. Тверская или Маяковская);
- интересные проекты, возможность для креатива и дружный молодой коллектив;
- зарплата — фиксированный оклад (по итогам собеседования).
Рассматриваем резюме при условии выполнения тестового задания, которое находится здесь.
Резюме и выполненное тестовое задание направляйте по адресу [email protected].
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