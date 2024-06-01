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Сервис автопостинга в соцсетях и мессенджерах SMMPlanner сообщил о сбое в работе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис автопостинга в соцсетях и мессенджерах SMMPlanner испытывает сложности в работе. С 14:20 мск наблюдается сбой в дата-центре.

Сервис автопостинга в соцсетях и мессенджерах SMMPlanner сообщил о сбое в работе

Компания порекомендовала своим пользователям перепланировать посты на другое время и извинилась за доставленные неудобства.

Скриншот RB.RU

SMMPlanner запустил Василий Крылов в 2014 году. Сервис доступен на семи языках, в том числе на русском, украинском, казахском. 

С помощью платформы можно настроить автоматическую публикацию постов и историй в Instagram*, Facebook*, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram, TenChat, Twitter, Discord, Viber и LinkedIn. SMMplanner пользуются SMM-специалисты, маркетологи и менеджеры аккаунтов.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Unsplash

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