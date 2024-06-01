Сервис автопостинга в соцсетях и мессенджерах SMMPlanner сообщил о сбое в работе

Сервис автопостинга в соцсетях и мессенджерах SMMPlanner испытывает сложности в работе. С 14:20 мск наблюдается сбой в дата-центре.
Компания порекомендовала своим пользователям перепланировать посты на другое время и извинилась за доставленные неудобства.
Скриншот RB.RU
SMMPlanner запустил Василий Крылов в 2014 году. Сервис доступен на семи языках, в том числе на русском, украинском, казахском.
С помощью платформы можно настроить автоматическую публикацию постов и историй в Instagram*, Facebook*, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram, TenChat, Twitter, Discord, Viber и LinkedIn. SMMplanner пользуются SMM-специалисты, маркетологи и менеджеры аккаунтов.
*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «От радости до гнева»: как SMM-агентство позаимствовало наш фирменный стиль и корову
- 2 Новая версия Midjourney 6.0: как составлять запросы с пользой для бизнеса
- 3 30 инструментов для работы в Instagram* в 2023 году
- 4 В чем сила бренд-коллабораций в соцсетях и как их правильно наладить
- 5 Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе
ВОЗМОЖНОСТИ
02 июня 2024
02 июня 2024