Москва направила 120 млн рублей на поддержку производителя экологичной упаковки

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал компании «Смерфит Каппа Москва Союз» (входит в группу Smurfit Kappa) заем в размере 120 млн рублей. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Средства пойдут на модернизацию оборудования и увеличение объемов производства экологичной упаковки. Предприятие также вложит собственные инвестиции в размере 52 млн рублей.

Компания планирует закупить высокопроизводительную ротационную высекальную линию с многоцветной печатью, которая позволит увеличить объем производства на 13,8 млн м² и ежегодно производить до 40 млн м² продукции.

«Смерфит Каппа Москва Союз» производит гофрокартонную SRP-упаковку, которая является экологически чистым и полностью перерабатываемым продуктом. В числе клиентов компании: «Вимм-Билль-Данн», Coca-Cola HBC Россия, «Останкинский мясоперерабатывающий Комбинат», сеть пиццерий «Папа Джонс» и другие.

Это не первый заем, который предприятие получает от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. В 2018 году на средства фонда компания приобрела производственную линию для выпуска гофрокартонной продукции сложной вырубки.