Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

Еврокомиссия 12 сентября смягчила запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Нацорганам рекомендовано сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго.
В редакции от 12 сентября комиссия обновила интерпретацию
Ранее ЕК сообщала, что въезд россиян в Европу на личных автомобилях может расцениваться как запрещенный импорт авто, разъяснила Еврокомиссия. Другие личные вещи, такие как смартфоны, ноутбуки и драгоценности, также могли конфисковать вне зависимости от того, используются они в личных целях или нет.
Фото на обложке: carlo deviti /
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