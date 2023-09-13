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Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Еврокомиссия 12 сентября смягчила запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Нацорганам рекомендовано сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго.

Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

В редакции от 12 сентября комиссия обновила интерпретацию статьи 3i. Там подчеркивается, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода санкций. Как передает РБК, в разъяснении исполнительного органа союза ничего не говорится про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты.

Ранее ЕК сообщала, что въезд россиян в Европу на личных автомобилях может расцениваться как запрещенный импорт авто, разъяснила Еврокомиссия. Другие личные вещи, такие как смартфоны, ноутбуки и драгоценности, также могли конфисковать вне зависимости от того, используются они в личных целях или нет.

Фото на обложке: carlo deviti / Shutterstock

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