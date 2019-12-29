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СМИ: владелец Snapchat купил стартап с российскими корнями AI Factory

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компания Snap Inc, владеющая мессенджером Snapchat, купила компанию с российскими корнями AI Factory за $166 млн. Об этом пишет Ain.ua со ссылкой на источник, знакомый к ситуацией.

СМИ: владелец Snapchat купил стартап с российскими корнями AI Factory

По словам источника, сделка уже закрыта. Оценка AI Factory при покупке составила порядка $200 млн. Источник издания также сообщил, что Snap Inc уже владела долей в компании и теперь выкупила доли остальных инвесторов.

Основатель AI Factory Виктор Шабуров отказался дать комментарий Ain.ua. 

От Snap оперативный ответ издание не получило.

Новость дополняется.

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