Число карт в обращении в соседних с Россией странах выросло в апреле-июне 2022 года сильнее, чем годом ранее. На это же время пришелся пик карточного туризма россиян на фоне ухода в марте с рынка Visa и Mastercard, пишет РБК.

В России резко вырос спрос на карты банков СНГ после ухода Visa и Mastercard