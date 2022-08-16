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В России резко вырос спрос на карты банков СНГ после ухода Visa и Mastercard

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Число карт в обращении в соседних с Россией странах выросло в апреле-июне 2022 года сильнее, чем годом ранее. На это же время пришелся пик карточного туризма россиян на фоне ухода в марте с рынка Visa и Mastercard, пишет РБК.

В России резко вырос спрос на карты банков СНГ после ухода Visa и Mastercard

В Киргизии, Узбекистане и Белоруссии годовой прирост оказался максимальным как минимум с 2018 года, свидетельствуют данные центральных банков этих стран.

Двузначные темпы роста зафиксированы в Армении и Таджикистане.

Выдачи карт ускоряются на фоне ухода Visa и Mastercard из России — карты этих платежных систем, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом.

Сложившая ситуация приводит к расцвету «карточного туризма» россиян — не всем хватает отечественной системы «Мир» и китайской UnionPay, чьи карты дорого обходятся и принимаются не везде.

Фото на обложке: Unsplash

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