В России резко вырос спрос на карты банков СНГ после ухода Visa и Mastercard

Число карт в обращении в соседних с Россией странах выросло в апреле-июне 2022 года сильнее, чем годом ранее. На это же время пришелся пик карточного туризма россиян на фоне ухода в марте с рынка Visa и Mastercard, пишет РБК.
В Киргизии, Узбекистане и Белоруссии годовой прирост оказался максимальным как минимум с 2018 года, свидетельствуют данные центральных банков этих стран.
Двузначные темпы роста зафиксированы в Армении и Таджикистане.
Выдачи карт ускоряются на фоне ухода Visa и Mastercard из России — карты этих платежных систем, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом.
Сложившая ситуация приводит к расцвету «карточного туризма» россиян — не всем хватает отечественной системы «Мир» и китайской UnionPay, чьи карты дорого обходятся и принимаются не везде.
Фото на обложке: Unsplash
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