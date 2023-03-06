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Рэпер Снуп Догг стал соучредителем сервиса для трансляций Shiller на базе Web3

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский хип-хоп исполнитель, актер и продюсер Snoop Dogg (Снуп Догг) стал соучредителем сервиса для прямых трансляций на основе блокчейн-технологий. Платформу Shiller планируется запустить уже в апреле, сказано в сообщении команды.

Рэпер Снуп Догг стал соучредителем сервиса для трансляций Shiller на базе Web3

Приложение будет использовать технологии Web3 для передачи потоковых аудио и видео. Благодаря сервису музыканты и авторы смогут монетизировать свой контент без привлечения посредников. Кроме того, заявляется, что пользователи платформы смогут создавать свои токены, а также цифровые «пропуски» на стримы. 

На платформе также предусмотрены вознаграждения, которое музыканты будут получать в криптовалюте. А подписчики и фанаты смогут оставлять любимым авторам чаевые и подарки.

«Это приложение действительно предоставит авторам уникальную платформу, на которой они смогут найти поклонников и монетизировать собственный контент», — анонсирует свой продукт Снуп Догг.

Исполнитель уже проявлял интерес к криптопроектам. В 2017 году он инвестировал в онлайн-брокера Robinhood, а в 2018 году начал партнерство с Ripple. Чуть менее года назад рэпер объявил и запуске совместной с метавселенной Sandbox NFT-коллекцию Snoop Avatars.

Ранее RB.RU подробно рассказал о проектах и инвестициях Снуп Догга.

Фото на обложке: agwilson / Shutterstock

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