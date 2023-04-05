Снуп Догг вышел из проекта FaZe Clan после предупреждения Nasdaq о делистинге

Американский репер и предприниматель Снуп Догг вышел из совета директоров киберспортивной компании FaZe Clan, сообщает портал Esports Insider. В марте Nasdaq предупредила FaZe Clan о возможном делистинге акций.

Снуп Догг пришел в компанию в качестве члена правления и автора контента в марте 2022 года. В этот момент FaZe готовилась к IPO, партнерство казалось выгодным для обеих сторон, пишет издание. В самой компании сообщили, что уход репера не связан с какими-либо разногласиями.

В 2023 году организация столкнулась с финансовыми сложностями, ее акции многократно обрушились. Если раньше бумаги торговались на уровне $18 за штуку, в настоящее время стоимость колеблется в районе $0,5. В связи с этим FaZe пришлось уволить около 20% сотрудников.

В конце марта Nasdaq предоставила компании 180 дней на выполнение условий, которые позволят избежать делистинга. Согласно требованиям площадки, акции FaZe должны стоить дороже $1 в течение 10 дней подряд.

FaZe Clan была основана в 2010 году в США, ее команды регулярно участвуют в крупнейших мировых киберсоревнованиях. В 2019 году в компанию инвестировали знаменитые американские исполнители, спортсмены и некоторые актеры. В их числе — реперы Swae Lee и Pitbull.

Ранее Снуп Догг стал соучредителем сервиса для прямых трансляций на основе блокчейн-технологий Shiller. Приложение будет использовать технологии Web3, авторам контента смогут получить монетизацию без посредников.

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