Банк России продлил на полгода ограничение в $10 тысяч на снятие иностранной валюты

Банк России продлил до 9 сентября 2023 года ограничение на снятие наличной валюты в размере $10 тысяч. Регулятор также продлил на полгода запрет для банков на взимание комиссии при выдаче валюты со вкладов и счетов.
О продлении ограничений на снятие наличной валюты сообщается в канале Банка России в Telegram.
Лимит на снятие не более $10 тысяч или их эквивалент в евро продлен на полгода и будет действовать до 9 сентября 2023 года, сообщил регулятор. Остальную сумму можно снять в рублях, добавил Банк России.
На этот же срок продлевается запрет для банков на взимание комиссии при выдаче валюты со вкладов и счетов.
ЦБ РФ ввел ограничение на снятие наличной валюты 9 марта 2022 года, затем его неоднократно продлевали. Регулятор ввел лимит на снятие валюты в ответ запрет на ввоз в Россию банкнот долларов США и евро.
Фото на обложке: Rabanser /
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