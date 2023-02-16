Oграничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта — Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продлит ограничение на снятие наличной валюты после 9 марта.

Также ЦБ считает, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, и по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы сняли их достаточно быстро и оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности», — заявила она в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «Ведомостям»).

9 марта 2022 года Банк России ввел ограничение на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов и счетов. Новый порядок должен был действовать до 9 сентября.

1 августа 2022 года регулятор продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года. Тогда Банк России назвал это решение вынужденным и объяснил, что сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Лимит на снятие наличной валюты с валютного счета или вклада сохраняется на уровне $10 тыс.

Фото на обложке: Банк России