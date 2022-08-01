Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

Лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере $10 тыс. или на такую же сумму в евро сохраняется.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — поясняет ЦБ.

До 9 марта 2023 года также сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Ограничения не распространяются на продажу другой иностранной валюты.

Для юрлиц — резидентов еще на полгода, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлены ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более $5 тыс. или не более эквивалента этой суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. 

В первый раз Банк России ограничил для граждан возможность получения иностранной наличной валюты на полгода 9 марта: до 9 сентября в кассах банков (не в банкоматах) клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в других валютах или сверх лимита при необходимости снятия могли быть конвертированы только в рубли. Физлица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  4. 4 Экспорт турецкой мебели растет после ухода IKEA, объем хранения товаров на складах падает: главное 1 августа
  5. 5 Институт международных финансов заявил о рекордном оттоке инвестиций из развивающихся стран

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2022

Data Hack

04 августа 2022

GLOBAL GATE

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

Все ВОЗМОЖНОСТИ