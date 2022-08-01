ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года, говорится в сообщении регулятора.
Лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере $10 тыс. или на такую же сумму в евро сохраняется.
«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — поясняет ЦБ.
До 9 марта 2023 года также сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
Ограничения не распространяются на продажу другой иностранной валюты.
Для юрлиц — резидентов еще на полгода, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлены ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более $5 тыс. или не более эквивалента этой суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.
В первый раз Банк России ограничил для граждан возможность получения иностранной наличной валюты на полгода 9 марта: до 9 сентября в кассах банков (не в банкоматах) клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в других валютах или сверх лимита при необходимости снятия могли быть конвертированы только в рубли. Физлица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Экспорт турецкой мебели растет после ухода IKEA, объем хранения товаров на складах падает: главное 1 августа
- 5 Институт международных финансов заявил о рекордном оттоке инвестиций из развивающихся стран
ВОЗМОЖНОСТИ
01 августа 2022
04 августа 2022
05 августа 2022