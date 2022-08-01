ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

Лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере $10 тыс. или на такую же сумму в евро сохраняется.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — поясняет ЦБ.

До 9 марта 2023 года также сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Ограничения не распространяются на продажу другой иностранной валюты.

Для юрлиц — резидентов еще на полгода, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлены ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более $5 тыс. или не более эквивалента этой суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

В первый раз Банк России ограничил для граждан возможность получения иностранной наличной валюты на полгода 9 марта: до 9 сентября в кассах банков (не в банкоматах) клиенты могли снять наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах $10 тыс. Сбережения в других валютах или сверх лимита при необходимости снятия могли быть конвертированы только в рубли. Физлица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.

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