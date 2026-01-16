«ВкусВилл» запускает сеть автокафе «ВкусВилл в пути»

Продуктовый ритейлер «ВкусВилл» запустил новый формат придорожных кафе под брендом «ВкусВилл в пути». Первое кафе уже работает на Минском шоссе, и в планах, по данным Forbes, открыть ещё 15–20 точек в течение 2026 года. Это вторая попытка компании выйти в сегмент автокафе — предыдущий опыт оказался неудачным.

Инвестиции в проект «ВкусВилл в пути» могут достигать 400 млн ₽

Первая точка проекта «ВкусВилл в пути» открылась в конце ноября на 35-м километре Минского шоссе, сообщил изданию Forbes представитель компании.

Формат — двухэтажный павильон площадью около 35 кв. м, где совмещены кафе для автомобилистов и минимаркет со стандартным ассортиментом «ВкусВилла». Продажа еды и напитков организована через автоокно.

Цены, заявленные компанией:

средняя стоимость напитка — 250 рублей;





комбо (напиток + сэндвич) — 390 рублей;





завтрак или обед — 300–450 рублей.





По словам представителя компании, в течение 2026 года «ВкусВилл» планирует открыть от 15 до 20 точек «ВкусВилл в пути» в разных форматах — от фудтраков и павильонов до других строений площадью от 30 до 50 кв. м.

Проект компания развивает самостоятельно, размер инвестиций не раскрывается. По оценкам экспертов Forbes, совокупные вложения в проект за год могут достигать 200–400 млн рублей.

«ВкусВилл в пути» — новая версия «Бодрю»

Как пишет Forbes, проект «ВкусВилл в пути» стал второй попыткой ретейлера развить формат придорожных кафе.

В 2024 году компания запускала проект «Бодрю» совместно с сетью автокафе Coffee Machine из Владивостока. Всего работали четыре точки, однако в 2025 году проект закрылся.

Представитель «ВкусВилла» заявлял, что «Бодрю» не подтвердил ценность для покупателей, но компания продолжит искать подходящие форматы.

Рост автотрафика стал ключевым фактором открытия кафе

Представитель «ВкусВилла» в комментарии Forbes объясняет интерес к формату автокафе ростом числа автомобилистов. По данным Автодор, в 2024 году трафик на трассе М-4 «Дон» вырос на 64%, а на М-11 «Нева» — на 107%.

Представитель ретейлера подчеркнул: компания открывается там, где уже есть её покупатели и где растёт автомобильный поток.

Автокафе — давно работающий формат в России

Эксперты Forbes напоминают, что пионером автокафе в России был McDonald's: первый «МакАвто» открылся в 1996 году на Ленинградском шоссе в Москве. Сегодня у его преемника — сети «Вкусно — и точка» — работает около 500 автокафе при общем количестве более 950 заведений.

По данным компании, каждый седьмой автомобиль в России заезжает во «Вкусно — и точка», а на автораздаче ежемесячно покупают еду более 8,5 млн водителей.

К тому же, автомобилистов активно кормят и на заправках. Как пишет Forbes, с 2012 года «Газпромнефть» развивает формат Drive Cafe. АЗС «Лукойл» развивают сеть LukCafe, а также партнёрские проекты. «Нефтьмагистраль» предлагает блюда от «Братьев Караваевых» и собственные бренды «Гурманика» и «Магбургер».