Минцифры может отменить мораторий на проверки операторов связи — новые правила вступят в силу уже 1 сентября
В обсуждении принимают участие МТС, Билайн, Т2 и Мегафон
Минцифры обсуждает возможность снять мораторий на плановые проверки операторов связи, введённый в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Ведомство считает, что запрет мешает контролировать установку систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), а также выявлять схемы обхода требований. Окончательное решение пока не принято, обсуждение проходит в рамках реформы отрасли.
Сейчас у операторов есть два года на установку систем для обмена данными с госслужбами
По данным источников РБК, действующий мораторий не позволяет регулятору проверять, установили ли операторы СОРМ — системы, которые дают госорганам доступ к информации обо всех видах связи.
Сейчас у операторов есть до двух лет на внедрение СОРМ. При этом интеграция системы в инфраструктуру — сложный и дорогостоящий процесс. На этом фоне на рынке сформировалась практика обхода требований: компании регистрируют новые юрлица, работают без СОРМ в течение двух лет, затем закрываются и запускают бизнес заново.
Власти планируют изменить правила и обязать операторов устанавливать СОРМ ещё до начала оказания услуг связи.
Минцифры предлагают операторам вносить не менее 1 млн рублей в год в фонд развития связи в РФ
В ведомстве обсуждают и другие меры: например, введение требований к виртуальным операторам, у которых нет собственной сетевой инфраструктуры. Какие именно будут условия — пока не разглашается.
Также Минцифры планирует обязать операторов связи направлять отчисления в резерв универсального обслуживания не менее 1 млн рублей в год. Деньги из фонда направляются на обеспечение связи в малонаселённых пунктах, проведения интернета. С 2025-го компании вносят на счёт организации 2% своей годовой выручки.
По данным РБК, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября. Отдельные требования по СОРМ планируется ввести с 1 марта 2027 года для операторов, получивших лицензии ранее.
Действующие лицензии сохранят силу до конца 2027 года. После этого работать на рынке можно будет только по новым условиям.
В обсуждении участвуют крупнейшие игроки — МТС, МегаФон, Т2 и Билайн. В министерстве заявили, что конкретные решения ещё не приняты.
Контекст
Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает с участниками рынка реформу лицензирования операторов связи. Среди предложений — введение трёх типов лицензий стоимостью от 1 млн до 50 млн рублей, а также минимального уставного капитала от 5 до 100 млн рублей в зависимости от категории.
В Минцифры отмечают, что меры направлены на повышение качества услуг и соблюдение законодательства и уже получают положительный отклик в отрасли.
Эксперты предупреждают, что реформа приведёт к сокращению числа небольших операторов. По их оценке, только в Москве и Подмосковье работает около 1,5 тыс. локальных компаний, обслуживающих примерно треть пользователей домашнего интернета.
- Налоговый вычет за обучение: полная инструкция по возврату до 22% расходов в 2026 году Как вернуть до 33 тысяч рублей за своё обучение или за близких родственников 04 апреля 2026, 13:43
- VOLGA представила новый автомобиль — седан бизнес-класса C50: модель выйдет на рынок летом 2026 года Цена машины станет известна ближе к старту продаж 03 апреля 2026, 20:48
- В Альфа-Банке опровергли сбой в работе сервиса 3 апреля — платформа работает в штатном режиме Ранее пользователи российских банков сообщали о проблемах с оплатой товаров и услуг через терминал 03 апреля 2026, 20:09
- Партнёрский материал Экс-директор Xiaomi о том, как делать сильные продукты и внедрять ИИ без иллюзий Почему низкая цена сама по себе ничего не решает, как продукт рождается из сценария пользователя и почему любые технолог