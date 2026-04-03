Минцифры может отменить мораторий на проверки операторов связи — новые правила вступят в силу уже 1 сентября

Минцифры обсуждает возможность снять мораторий на плановые проверки операторов связи, введённый в 2023 году, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Ведомство считает, что запрет мешает контролировать установку систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), а также выявлять схемы обхода требований. Окончательное решение пока не принято, обсуждение проходит в рамках реформы отрасли.

Сейчас у операторов есть два года на установку систем для обмена данными с госслужбами

По данным источников РБК, действующий мораторий не позволяет регулятору проверять, установили ли операторы СОРМ — системы, которые дают госорганам доступ к информации обо всех видах связи.

Сейчас у операторов есть до двух лет на внедрение СОРМ. При этом интеграция системы в инфраструктуру — сложный и дорогостоящий процесс. На этом фоне на рынке сформировалась практика обхода требований: компании регистрируют новые юрлица, работают без СОРМ в течение двух лет, затем закрываются и запускают бизнес заново.

Власти планируют изменить правила и обязать операторов устанавливать СОРМ ещё до начала оказания услуг связи.

Минцифры предлагают операторам вносить не менее 1 млн рублей в год в фонд развития связи в РФ

В ведомстве обсуждают и другие меры: например, введение требований к виртуальным операторам, у которых нет собственной сетевой инфраструктуры. Какие именно будут условия — пока не разглашается.

Также Минцифры планирует обязать операторов связи направлять отчисления в резерв универсального обслуживания не менее 1 млн рублей в год. Деньги из фонда направляются на обеспечение связи в малонаселённых пунктах, проведения интернета. С 2025-го компании вносят на счёт организации 2% своей годовой выручки.

По данным РБК, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября. Отдельные требования по СОРМ планируется ввести с 1 марта 2027 года для операторов, получивших лицензии ранее.

Действующие лицензии сохранят силу до конца 2027 года. После этого работать на рынке можно будет только по новым условиям.

В обсуждении участвуют крупнейшие игроки — МТС, МегаФон, Т2 и Билайн. В министерстве заявили, что конкретные решения ещё не приняты.

Контекст

Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает с участниками рынка реформу лицензирования операторов связи. Среди предложений — введение трёх типов лицензий стоимостью от 1 млн до 50 млн рублей, а также минимального уставного капитала от 5 до 100 млн рублей в зависимости от категории.

В Минцифры отмечают, что меры направлены на повышение качества услуг и соблюдение законодательства и уже получают положительный отклик в отрасли.

Эксперты предупреждают, что реформа приведёт к сокращению числа небольших операторов. По их оценке, только в Москве и Подмосковье работает около 1,5 тыс. локальных компаний, обслуживающих примерно треть пользователей домашнего интернета.