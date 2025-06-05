Почти треть соискателей проходили собеседования с использованием ИИ

В течение последнего года треть трудоустроенных россиян (33%) проходила собеседования, а 14% делают это 1-3 года назад. Из них для 29% процесс был организован с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Данными своего исследования среди 10 тыс. россиян «Авито Работа» поделилась с Русбейс.

В возрастной группе 18-24 лет таких соискателей оказалось 36%. Кроме того, 7% опрошенных не смогли определить, с рекрутером они общались или с нейросетью.

Мнения о внедрении автоматизации в процесс найма разделились. Одну треть опрошенных (32%) волнует, что живое общение с рекрутером предоставляет больше возможностей для акцентирования своих сильных сторон. Однако 45% респондентов оценили собеседования с ИИ как комфортные и удобные по времени, особенно люди в возрасте 35-54 лет. Треть участников исследования (33%) отметила, что такие собеседования были быстрыми и объективными, хотя 30% почувствовали, что формат менее гибок.

Поддержка внедрения ИИ в найм растет: 30% респондентов рассматривают возможность общения с нейросетью в любое удобное время как явное преимущество, 27% считают, что автоматизация ускоряет процесс отбора. 25% уверены, что в процессе трудоустройства необходим баланс между технологиями и человеческим участием. 39% полагают, что человеческий фактор слишком важен и решения должны принимать эксперты, а 38% считают, что ИИ может быть полезен только на начальном этапе отбора.

С мае «Юнион» и «Зарплата.ру» провели исследование, которое показало, что 75% россиян готовы пройти первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из опрошенных делают это без колебаний.

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