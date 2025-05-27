Большинство россиян поддержали внедрение ИИ в процесс рекрутинга
75% россиян готовы пройти первичное собеседование с чат-ботом, причем треть из опрошенных делают это без колебаний. Однако каждый четвертый все еще предпочитает личное общение, следует из результатов исследования, проведенного командой разработки HR-платформы «Юнион» и сервисом «Зарплата.ру» более 1,7 тыс. соискателей, с которым ознакомился Русбейс.
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Степень поддержки технологий в рекрутинге от соискателей варьируется: 47% одобряет участие искусственного интеллекта (ИИ), если окончательное решение остается за человеком, а 15% не против полной автоматизации процесса. Примечательно, что 12% выразили категорическое недовольство внедрением технологий.
Плюсы ИИ. Соискатели ожидают от ИИ объективности, с чем согласны 87% респондентов, считая алгоритмы менее предвзятыми, особенно при надлежащей настройке. Среди других преимуществ — быстрая обработка заявок (46%), оперативная обратная связь (37%) и снижение стресса в общении (35%).
Возможные риски. В то же время более половины участников опроса озабочены рисками, связанными с автоматизацией, такими как игнорирование нестандартных навыков (54%) и случайная предвзятость алгоритмов (40%).
- В начале апреля в пресс-службе «Авито работы» сообщили «Известиям», что 5% компаний уже системно применяют ИИ для подбора специалистов.
Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock / FOTODOM
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