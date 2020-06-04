Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до февраля 2021 года
Москвичам, по разным оценкам, придется ходить в масках как минимум до октября 2020 года, а один из вариантов допускает сохранение масочного режима до февраля 2021 года. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью ТАСС.
По его словам, сроки зависят от того, как быстро появится массовая вакцина.
«Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал он.
Собянин ожидает, что через год Москва вернется к прежнему образу жизни. Все данные социального мониторинга и пропусков «будут уничтожены», заявил мэр. Их использование в нормальной жизни «может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», сказал Собянин.
По предварительной оценке, город уже потратил и потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета, заявил мэр.
В Москве с 1 июня ужесточены требования по использованию средств защиты: жители города должны носить маски не только в помещениях и на работе, но и при любом выходе на улицу. Пользоваться личным и общественным транспортом можно только при получении цифрового пропуска, список целей поездки ограничен.
Фото: Unsplash
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