Собянин отменил обязательное ношение перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Использование масок остается обязательным.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», — написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что «количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня». Собянин также призвал тех, кто еще не привился, не откладывать вакцинацию, так как она поможет сохранить здоровье и приблизить окончание пандемии.

С начала пандемии в столице было выявлено 1 499 131 случая заражения коронавирусом. Вылечилось 1 351 297 пациентов с COVID-19, умерло — 25 477.

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Фото: Unsplash