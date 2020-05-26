Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса на 85 млрд рублей
Власти Москвы приняли три пакета мер поддержки бизнеса общей стоимостью 85 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.
По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей.
- В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники.
Для них до 31 декабря 2020 года продлен срок уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.
- Киоски «Печать» освобождаются от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня.
- Запускается программа пилотных тестирований.
Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.
Агентство инноваций Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.
Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.
Фото: Unsplash
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