Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса на 85 млрд рублей

Власти Москвы приняли три пакета мер поддержки бизнеса общей стоимостью 85 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе было принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей.

В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники.

Для них до 31 декабря 2020 года продлен срок уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

Киоски «Печать» освобождаются от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня.

Запускается программа пилотных тестирований.

Кроме того, частные клиники, арендующие участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предо­ставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.

Агентство инноваций Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.

Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.

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