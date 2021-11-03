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В Москве не будут продлевать нерабочие дни — Собянин

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в столице продлеваться не будут.

В Москве не будут продлевать нерабочие дни — Собянин

По его словам, это возможно благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сообщил Собянин журналистам, его цитирует РБК.

Мэр также добавил, что город приступит к обычной жизни с понедельника, но при этом необходимо исполнять ранее принятые ограничения, в числе которых — домашний режим для пожилых, дистанционная работа 30% штата московских компаний.

Вход в музеи и театры с понедельника будет возможен по QR-кодам. Собянин также в очередной раз призвал жителей столицы вакцинироваться.

Нерабочие дни в Москве были введены с 28 октября по 7 ноября.

Вслед за Собяниным губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что нерабочие дни в Московской области продлеваться не будут. Однако ряд ограничений останется, в частности, удаленный режим работы для 30% сотрудников и полная удаленка для людей старше 60 лет.

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Фото на обложке: Unsplash

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