Названы наиболее популярные приложения для общения у разных поколений

Yota представила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии 2021 года, исследовав долю интернет-трафика, приходящегося на них. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры.
Среди социальных сетей российские зумеры предпочитают «ВКонтакте» — его доля составляет 43% от общего объема трафика на соцсети. Cледом с небольшим отрывом идет Instagram, а третье место занимает TikTok.
При этом у поколения X и бумеров TikTok пользуется большей популярностью. Социальная сеть «Одноклассники» наиболее популярна у старшего поколения.
Топ-5 популярных социальных сетей у поколения Z (от 18 до 26 лет):
- «ВКонтакте» — доля трафика от всех социальных сетей 43%;
- Instagram — 33%;
- TikTok — 18%;
- «Одноклассники» — 3%;
- Facebook — 3%.
Топ-5 популярных социальных сетей у миллениалов (от 27 до 40 лет):
- «ВКонтакте» — 39%;
- Instagram — 27%;
- TikTok — 25%;
- «Одноклассники» — 6%;
- Facebook — 3%.
Топ-5 популярных социальных сетей у поколения X (от 41 до 56 лет)
- «ВКонтакте» — 38%;
- TikTok — 27%;
- Instagram — 24%;
- «Одноклассники» — 8%;
- Facebook — 3%.
Топ-5 популярных социальных сетей у поколения бумеров (от 57 лет)
- «ВКонтакте» — 34%;
- Instagram — 21%;
- TikTok — 26%;
- «Одноклассники» — 16%;
- Facebook — 3%.
Наиболее популярным мессенджером среди зумеров, миллениалов и поколения X стал Telegram — доля от общего объема трафика мессенджеров составляет 77%, 65% и 63% соответственно. WhatsApp является лидером по потреблению у бумеров (49%), в то время как у остальных поколений приложение занимает второе место в рейтинге.
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Фото: Unsplash
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