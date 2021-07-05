Названы наиболее популярные приложения для общения у разных поколений

Yota представила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии 2021 года, исследовав долю интернет-трафика, приходящегося на них. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры.

Среди социальных сетей российские зумеры предпочитают «ВКонтакте» — его доля составляет 43% от общего объема трафика на соцсети. Cледом с небольшим отрывом идет Instagram, а третье место занимает TikTok.

При этом у поколения X и бумеров TikTok пользуется большей популярностью. Социальная сеть «Одноклассники» наиболее популярна у старшего поколения.

Топ-5 популярных социальных сетей у поколения Z (от 18 до 26 лет):

«ВКонтакте» — доля трафика от всех социальных сетей 43%;

Instagram — 33%;

TikTok — 18%;

«Одноклассники» — 3%;

Facebook — 3%.

Топ-5 популярных социальных сетей у миллениалов (от 27 до 40 лет):

«ВКонтакте» — 39%;

Instagram — 27%;

TikTok — 25%;

«Одноклассники» — 6%;

Facebook — 3%.

Топ-5 популярных социальных сетей у поколения X (от 41 до 56 лет)

«ВКонтакте» — 38%;

TikTok — 27%;

Instagram — 24%;

«Одноклассники» — 8%;

Facebook — 3%.

Топ-5 популярных социальных сетей у поколения бумеров (от 57 лет)

«ВКонтакте» — 34%;

Instagram — 21%;

TikTok — 26%;

«Одноклассники» — 16%;

Facebook — 3%.

Наиболее популярным мессенджером среди зумеров, миллениалов и поколения X стал Telegram — доля от общего объема трафика мессенджеров составляет 77%, 65% и 63% соответственно. WhatsApp является лидером по потреблению у бумеров (49%), в то время как у остальных поколений приложение занимает второе место в рейтинге.

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Фото: Unsplash