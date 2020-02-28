Россияне назвали самую полезную соцсеть для поиска работы

«В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы», — сообщила директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.