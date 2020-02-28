Россияне назвали самую полезную соцсеть для поиска работы
Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной для поиска работы среди соцсетей. Об этом Rusbase рассказали в сервисе «Работа.ру».
На втором месте оказались «Одноклассники», на третьем — Instagram, четвертое место занял Facebook.
Большинство (70%) сообщили, что когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. При этом 55% респондентов не считают поиск объявлений в социальных сетях эффективным способом найти работу.
«В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы», — сообщила директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter