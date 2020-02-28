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Россияне назвали самую полезную соцсеть для поиска работы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной для поиска работы среди соцсетей. Об этом Rusbase рассказали в сервисе «Работа.ру».

Россияне назвали самую полезную соцсеть для поиска работы

На втором месте оказались «Одноклассники», на третьем — Instagram, четвертое место занял Facebook.

Большинство (70%) сообщили, что когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. При этом 55% респондентов не считают поиск объявлений в социальных сетях эффективным способом найти работу.

«В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы», — сообщила директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.

Фото: Unsplash

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