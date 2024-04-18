В России появился сервис для создания «социального рейтинга» водителей автомобилей

В России появилось приложение NomerApp, где пользователи могут ругать или хвалить водителей — за вождение, парковку и другие действия на дороге, которые вызывают эмоции. Об этом RB.RU сообщил представитель NomerApp.

Сервис позволяет создавать профили автомобилей, которые привязаны к регистрационному номеру, и оставлять к ним комментарии — так, по словам разработчиков, «формируется живой социальный рейтинг авто».

Также в приложении сделали режим «пробка-чат» — для общения водителей во время затора на дорогах.

Скриншот из описания приложения в App Store

СЕО проекта — сооснователь IT-компании в сфере генеалогии «Код Памяти» Артем Васекин. Соощается, что первоначальные инвестиции в проект составили 5 млн рублей.

Сам Васекин объясняет, что идея проекта появилась «на эмоциях».

«Полгода назад меня очередной раз на дороге подрезал автомобиль (думаю, у всех были подобные случаи) и первое, что хотелось сделать — написать все, что я думаю, о водителе машины. Вопрос — куда, и какой в этом толк, — сообщил Васекин. — Хотелось, чтобы водитель, который остается инкогнито и чувствует себя безнаказанным, получил свою дозу хейта. Тогда я подумал, что было бы классно создать своеобразный социальный рейтинг, привязанный к номеру автомобиля».

Как это работает

Создать номер автомобиля и оставить комментарий может любой желающий. При этом NomerApp не сохраняет личные данные: через сервис нельзя узнать официального владельца автомобиля.

Введя номер интересующей машины, можно увидеть только комментарии (историю взаимодействия) и фотографии, связанные с ним.

Также в NomerApp доступен «пробка-чат» — режим общения для пользователей, которые оказались в пробке. Такой чат появляется автоматически, если рядом находятся больше трех водителей, у которых есть аккаунты в приложении.

Фото на обложке: Unsplash