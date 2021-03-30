Стартует Social Tech Challenge 2021 для проектов в сфере HR&ED-tech

Московский инновационный кластер совместно со Skillaz запускает Social Tech Challenge 2021, сообщили RB.ru организаторы конкурса. Партнерами конкурса для инновационных проектов в сфере нового рынка труда и онлайн-образования выступят OKS Group и Московский университет имени С.Ю. Витте.

Интерес для Social Tech Challenge 2021 будут представлять проекты, которые смогут использовать корпорации для продуктивного общения с сотрудниками в условиях дистанционной работы. Например, в таких направлениях, как HR-tech, рекрутмент, оценка, онбординг, коммуникации, офбординг и оффер-менеджмент, ed-tech, частное и профессиональное образование, быстрая переквалификация, digital Office, технологии и продукты для дистанциализации бизнес-процессов, work Productivity, решения для повышения профессиональной продуктивности.

Стадия реализации проекта может быть любой: от идеи с продуманной механикой и пониманием рынка до работающего бизнеса. Подать заявку необходимо до 19 апреля на сайте конкурса. Старт программы пилотирования проектов запланирован на 29 апреля, а 9 июня состоится финальная питч-сессия, в которой примут участие инвесторы и представители венчурных фондов.

«Сообщество ТилТех объявило о готовности вложить до $500 тыс по итогам программы в наиболее перспективные стартапы, OKS Group – до 70 млн рублей проектам-участникам конкурса», — уточнили организаторы Social Tech Challenge 2021.

На днях Московский инновационный кластер начал прием заявок от бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития на конкурс Impact Challenge.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Wright Studio / Shutterstock