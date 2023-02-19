Societe Generale готовится продать свой последний российский актив

Французская группа Societe Generale собирается продать свой последний актив в России. Подконтрольная ей ALD Automotive ведет переговоры со структурой «Экспобанка» о продаже лизинговых компаний в России и Беларуси.
Как сообщает Frank Media, в роли покупателя может выступить «Экспокап»: структура «Экспобанка», специально созданная Игорем Кимом для скупки «дочек» уходящих из России иностранных компаний.
Источник издания отмечает, что переговоры по покупке «АЛД Автомотив» «продвигаются неплохо, но окончательного решения по сделке пока нет».
«Впрочем, конкуренция за актив не очень большая», — говорит собеседник FM.
К началу 2022 году ALD Automotive, специализирующаяся на операционном лизинге авто, в России и Беларуси управляла парком в 20,3 тысяч автомобилей. 20,1 тысяч контрактов приходились на РФ.
В апреле прошлого года французская группа Societe Generale объявила о прекращении банковской и страховой деятельности в России. Компания продала свои активы холдингу «Интеррос» Владимира Потанина.
Фото: Unsplash
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