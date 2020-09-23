Что пишут в соцсетях о покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка» — самые интересные мнения
Пользователи активно обсуждают в соцсетях покупку «Яндексом» головной компании «Тинькофф Банка» TCS Group. Одни шутят, другие сожалеют, что придется искать другой банк. Rusbase собрал самые интересные комментарии.
Сегодня «Яндекс» предварительно договорился о покупке головной структуры «Тинькофф Банка» — TCS Group. Сумма сделки составит около $5,48 млрд.
Пользователи активно обсуждают новость в социальных сетях. Многие думают, что уровень сервиса «Тинькофф Банка» значительно снизится.
Извините, комиссия за переводы в Тинькофф сегодня 15%, потому что высокий спрос. Ваш Яндекс.— Нерезидент (@neresident) September 22, 2020
Тинькофф банк @tinkoff_bank - вы были лучшими. С вами я объездил пол Европы и вы ни разу меня не подвели. Респект за вашу работу, вы были настоящим европейским банком, единственным в этой стране.— Василий Евдокимов (@evdokimovvas) September 22, 2020
Другие уже думают о смене банка.
Новость также вызвала множество шуток о том, как теперь будут взаимодействовать сервисы двух компаний.
Думаю, Яндекс добавит сервисы Тинькофф-банка в Яндекс.Такси и будет смотреть, как мир горит.— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 22, 2020
Карты Тинькофф теперь можно будет заказать в ЯндексЕде.— зови меня cosmos детка (@csmsstar) September 22, 2020
ЯндексЕда: закажи карту Тинькофф и обмой покупку!
Представитель Тинькофф выехал на встречу с клиентом и прихватил картошку и 2 колы. Теперь так) pic.twitter.com/lOLcUkk3VR— Такседо Макс (@MamoruChi6a) September 22, 2020
Как устроиться в Яндекс: устраиваешься в Тинькофф, ждёшь пока Яндекс купит Тинькофф — профит— il.ya sald.in 🧑🏻💻 (@saldin_ilya) September 22, 2020
Некоторые пользователи задаются вопросом, где интернет-компания взяла деньги на покупку банка.
Пытаюсь понять, откуда теоретически мог бы Яндекс взять денег на покупку Тинькофф. Ну например взять кредит. В Тинькофф. А потом ты типа должен сам себе. Я вот когда сам себе должен, почти всегда прощаю.— Vlad :: gwer (@webholt) September 22, 2020
Яндекс покупает Тинькофф? Это чего за вбросы такие? У них бабла-то хватит?— Владэк Вернулся (@Semenov) September 21, 2020
Другие уже придумывают, как будут выглядеть логотипы компаний.
Яндекс купил Тинькофф банк — идеально. pic.twitter.com/CBoWDd6m4B— кот отрисует за донат (@wmascat) September 22, 2020
Наконец, юзеры рассуждают, как сделка повлияет на банковский и IT-секторы.
Это просто Молния. Я этого даже ожидать никак не мог (новость о покупке Яндексом 100% Тинькофф за 5.5 млрд $). Это сильно меняет расклады на банковском и It секторе. Вероятно, в будущем и Mail может прикупить какой-нибудь Банк или присоединиться ко Сберу. Яндекс - 🚀.— Тимур Мазукабзов (@tmazukabzov) September 22, 2020
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