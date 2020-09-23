Что пишут в соцсетях о покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка» — самые интересные мнения

Пользователи активно обсуждают в соцсетях покупку «Яндексом» головной компании «Тинькофф Банка» TCS Group. Одни шутят, другие сожалеют, что придется искать другой банк. Rusbase собрал самые интересные комментарии.

Сегодня «Яндекс» предварительно договорился о покупке головной структуры «Тинькофф Банка» — TCS Group. Сумма сделки составит около $5,48 млрд.

Пользователи активно обсуждают новость в социальных сетях. Многие думают, что уровень сервиса «Тинькофф Банка» значительно снизится.

Другие уже думают о смене банка.

Новость также вызвала множество шуток о том, как теперь будут взаимодействовать сервисы двух компаний.

Некоторые пользователи задаются вопросом, где интернет-компания взяла деньги на покупку банка.

Другие уже придумывают, как будут выглядеть логотипы компаний.

Наконец, юзеры рассуждают, как сделка повлияет на банковский и IT-секторы.