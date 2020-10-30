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Названы качества, которые работодатели стали больше ценить в соискателях

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

За пять лет работодатели стали чаще ценить в кандидатах способность работать в команде и эмоциональную стабильность. Особенно это касается менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами, выяснил сервис Superjob.

Названы качества, которые работодатели стали больше ценить в соискателях

Площадка выяснила, какие личные качества востребованы компаниями у представителей популярных профессий и как изменились требования к soft skills претендентов за пять лет. 

В опросе приняли участие представители работодателей, имеющие опыт подбора специалистов 20 профессиональных групп.

Респондентам было предложено выбрать из девяти самых востребованных soft skills наиболее необходимые для претендентов на каждую позицию.

  • Эмоциональная стабильность — необходимо специалистам по работе с клиентами (87%) и секретарям (83%).
  • Ответственность важнее всего для бухгалтеров, юристов и секретарей (по 82%), а также курьеров (80%).
  • Пиарщикам (60%) и маркетологам (53%) следует разделять идеологию компании, а также уметь работать в команде (58 и 65% соответственно).
  • От менеджеров по продажам (62%) и квалифицированных рабочих (60%) ждут хороших способностей к обучению. 
  • Инженерам (60%) и юристам (58%) необходимо стремиться к профессиональному росту.
  • От менеджеров по продажам ждут стремлений к карьерному росту (41%), а также готовности к переработкам (55%). 

Особого внимания удостоились HR-менеджеры: по мнению работодателей, им необходимы практически все указанные soft skills, а особенно эмоциональная стабильность (85%), принятие идеологии компании (67%), лояльность к работодателю (60%) и командная работа (58%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2015 года стали менее популярны такие soft skills, как лояльность к работодателю и готовность к переработкам, в то же время компании стали чаще уделять внимание командным навыкам претендентов на различные позиции, особенно в сфере продаж и клиентского сервиса.

Способность к командному взаимодействию стала более востребована и у кандидатов на врачебные специальности. У программистов стали больше ценить стремление к профессиональному росту и обучаемость. Способность быстро переучиваться стала нужна и для менеджеров по туризму.

Фото: Unsplash

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