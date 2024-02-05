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Softline планирует купить производителя кассового оборудования «Атол»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Группа Softline планирует купить 100% в производителе кассового оборудования «Атол» у его акционеров Алексея и Ирины Макаровых. Возможную сумму сделки источники на рынке оценивают на уровне 5 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

Softline планирует купить производителя кассового оборудования «Атол»

По данным собеседников издания, переговоры находятся в завершающей стадии. Один из них считает, что «Софтлайн» выкупит лишь долю в «Атол».

В «Софтлайне» и «Атоле» отказались от комментариев. Ирина Макарова (владеет 50% в ООО «УК Атол») сказала, что не готова обсуждать слухи.

Эксперты считают, что эта сделка позволит компании расширить клиентскую базу в розничной торговле, а также усилить позиции в продажах не только ПО, но и аппаратного обеспечения.

  • В январе Softline объявила о приобретении разработчика платежных терминалов «Инверсум». 100% вендора платежного оборудования приобрела «дочка» компании «Скай Технолоджис». Компании уже анонсировали будущий совместный продукт, это будет линейка платежных терминалов на основе оборудования и ПО отечественного производства.
  • В начале февраля компания сообщила о покупке доли в ИТ-направлении в группе компаний R.Partner. Сделка позволит создать многоцелевой ИТ-кластер в Дальневосточном фередарльном округе. Основная цель кластера — постоянно действующая площадка с тремя векторами: экспозиция и продвижение решений Softline для заказчиков ДФО. 

Фото на обложке: sergey kolesnikov / Shutterstock

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