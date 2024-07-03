Акционеры ГК Softline на общем собрании 29 июня решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании за 2023 год. Об этом RB.RU сообщили представители группы.

Акционеры Softline решили не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Новости