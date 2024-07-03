Акционеры Softline решили не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Акционеры ГК Softline на общем собрании 29 июня решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании за 2023 год. Об этом RB.RU сообщили представители группы.
- Новости
Акционеры избрали членов совета директоров компании, он состоит из девяти членов. Информация о них не раскрывается.
Чистая прибыль Softline по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года уменьшилась до 3,1 млрд рублей против 6,5 млрд рублей годом ранее.
Совет директоров должен стремиться к выполнению двух условий:
- По итогам 2024 года на выплату дивидендов направить не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов не должна быть меньше 1 млрд рублей.
- По итогам 2025 года и каждого следующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.
В конце июня Softline решил разместить 76 млн акций для финансирования своих сделок по слияниям и поглощениям. Утвержденная стратегия компания предполагает активную консолидацию IT-рынка.
Фото на обложке: T. Schneider /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
- 2 Что показывает EBITDA и как рассчитать
- 3 В РФ хотят легализовать стейблкоины, в ЛДПР предложили отменить наказания за опоздания из-за жары: главное 2 июля
- 4 Финансовая модель бизнеса: что это такое, как составить и зачем нужна
- 5 Как узнать кредитную историю ООО
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июля 2024
04 июля 2024