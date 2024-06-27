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Softline разместит 76 млн акций для финансирования своих сделок по поглощениям

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Softline разместит 76 млн акций для финансирования своих сделок по слияниям и поглощениям. Бумаги выпустят по открытой подписке с ценой, установленной на дату не позднее размещения. Утвержденная стратегия компания предполагает активную консолидацию IT-рынка.

Softline разместит 76 млн акций для финансирования своих сделок по поглощениям
  1. Новости

Softline дополнительно выпустит 76 млн акций. Решение утвердил совет директоров компании, говорится в ее сообщении.

Размещение акций пройдет по цене, установленной не позднее даты выпуска. На фоне новости акции Softline на Мосбирже падают на 6,9% до 144,9 рубля за штуку. 

Выпуск будет направлен на финансирование сделок компании по слияниям и поглощениям. Согласно утвержденной стратегии Softline, компания планирует активно консолидировать российской IT-рынок.

26 июня структура Softline приобрела контроль в разработчике систем для управления операционными процессами в розничных сетях «МД Аудит».

Ранее венчурный фонд Softline объявил об инвестициях до 1 млрд рублей в перспективные edtech-проекты.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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