Softline разместит 76 млн акций для финансирования своих сделок по поглощениям

Softline разместит 76 млн акций для финансирования своих сделок по слияниям и поглощениям. Бумаги выпустят по открытой подписке с ценой, установленной на дату не позднее размещения. Утвержденная стратегия компания предполагает активную консолидацию IT-рынка.

Softline дополнительно выпустит 76 млн акций. Решение утвердил совет директоров компании, говорится в ее сообщении.

Размещение акций пройдет по цене, установленной не позднее даты выпуска. На фоне новости акции Softline на Мосбирже падают на 6,9% до 144,9 рубля за штуку.

Выпуск будет направлен на финансирование сделок компании по слияниям и поглощениям. Согласно утвержденной стратегии Softline, компания планирует активно консолидировать российской IT-рынок.

26 июня структура Softline приобрела контроль в разработчике систем для управления операционными процессами в розничных сетях «МД Аудит».

Ранее венчурный фонд Softline объявил об инвестициях до 1 млрд рублей в перспективные edtech-проекты.

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