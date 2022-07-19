Softline разделит бизнес в России и за ее пределами

Один из крупнейших мировых поставщиков IT-решений Softline разделит бизнес в РФ и за ее пределами. Бизнес группы в России и за пределами страны «стал значительно отличаться в части операционных приоритетов и рыночных стратегий», объясняет Softline.
На рынке будут представлены две структуры — Softline Global и «Softline Россия», компания не исключает, что в дальнейшем эти названия могут измениться. Решение о разделении бизнеса должны одобрить акционеры Softline.
Международная компания сохранит листинг на London Stock Exchange.
«Совет директоров Softline считает, что обе новые компании будут конкурентоспособны, хорошо структурированы и управляемы, что сделает из них лидеров рынка цифровой трансформации, информационной безопасности и услуг на соответствующих рынках присутствия», — сообщает Softline.
Отмечается, что после разделения бизнеса совет директоров и менеджмент «Softline Россия» подумают, как повысить акционерам «Softline Россия» ликвидность их акций.
Softline уже начала процесс разделения и наняла нескольких сторонних консультантов.
Изменения в руководстве Softline
В связи с планами по разделению Softline объявила об изменениях в руководстве, которые вступят в силу с 1 августа этого года:
- Главный операционный директор Сергей Черноволенко станет главным исполнительным директором Softline Holdings Plc и возьмет на себя руководство процессом разделения.
- Рой Хардинг уйдет с поста главного исполнительного директора Softline Holdings plc и продолжит работать в совете директоров в качестве исполнительного директора, а также будет отвечать за интеграцию стратегических приобретений в Softline Global.
После завершения реструктуризации новые компании ждут следующие изменения:
- Сергей Черноволенко будет назначен главным исполнительным директором Softline Global и продолжит работу в совете директоров.
- Президентом Softline Global станет нынешний главный исполнительный директор Softline International Эрве Тесслер.
- Финансовый директор Softline International Бурак Озер перейдет на ту же должность в Softline Global.
- Нынешний гендиректор в России Владимир Лавров возглавит «Softline Россия».
- Текущий финансовый директор Softline Holdings plc Артем Тараканов займет аналогичную должность в «Softline Россия».
Фото на обложке: T. Schneider /
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