Softline разделит бизнес в России и за ее пределами

Один из крупнейших мировых поставщиков IT-решений Softline разделит бизнес в РФ и за ее пределами. Бизнес группы в России и за пределами страны «стал значительно отличаться в части операционных приоритетов и рыночных стратегий», объясняет Softline.

На рынке будут представлены две структуры — Softline Global и «Softline Россия», компания не исключает, что в дальнейшем эти названия могут измениться. Решение о разделении бизнеса должны одобрить акционеры Softline.

Международная компания сохранит листинг на London Stock Exchange.

«Совет директоров Softline считает, что обе новые компании будут конкурентоспособны, хорошо структурированы и управляемы, что сделает из них лидеров рынка цифровой трансформации, информационной безопасности и услуг на соответствующих рынках присутствия», — сообщает Softline.

Отмечается, что после разделения бизнеса совет директоров и менеджмент «Softline Россия» подумают, как повысить акционерам «Softline Россия» ликвидность их акций.

Softline уже начала процесс разделения и наняла нескольких сторонних консультантов.

Изменения в руководстве Softline

В связи с планами по разделению Softline объявила об изменениях в руководстве, которые вступят в силу с 1 августа этого года:

Главный операционный директор Сергей Черноволенко станет главным исполнительным директором Softline Holdings Plc и возьмет на себя руководство процессом разделения.

Рой Хардинг уйдет с поста главного исполнительного директора Softline Holdings plc и продолжит работать в совете директоров в качестве исполнительного директора, а также будет отвечать за интеграцию стратегических приобретений в Softline Global.

После завершения реструктуризации новые компании ждут следующие изменения:

Сергей Черноволенко будет назначен главным исполнительным директором Softline Global и продолжит работу в совете директоров.

Президентом Softline Global станет нынешний главный исполнительный директор Softline International Эрве Тесслер.

Финансовый директор Softline International Бурак Озер перейдет на ту же должность в Softline Global.

Нынешний гендиректор в России Владимир Лавров возглавит «Softline Россия».

Текущий финансовый директор Softline Holdings plc Артем Тараканов займет аналогичную должность в «Softline Россия».

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