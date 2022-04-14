Softline предложила выкупить у инвесторов до 10% своих акций

Российский поставщик IT-решений Softline предложил выкупить у инвесторов до 10% своих акций по цене $1 за штуку. Компания приняла решения из-за резкого снижения ликвидности бумаг.

Сообщение опубликовано на сайте компании. 10% акций (или ГДР) эквивалентны 18 369 283 ценных бумаг. Предложение будет действовать в течение 20 рабочих дней, до 17:00 мск 18 мая 2022 года. Отправить деньги компания обязуется в кратчайшие сроки после этого времени.

На последних лондонских торгах бумаги Softline стоили $1,22. На Московской бирже 14 апреля они поднимались в цене на 6,85% и на максимуме торговались по 265 рублей.

Компания приняла решение о выкупе из-за резкого снижения ликвидности акций Softline «в текущих нестабильных рыночных условиях», говорится в сообщении: «Геополитическая неопределенность, растущее инфляционное давление и проблемы в цепочке поставок полупроводников привели к значительному снижению цены ГДР Softline, котирующихся на бирже, в последние недели, с цены IPO в $7,50 до $1,22 в среднем за пять торговых дней».

«Совет директоров Softline твердо убежден, что текущая цена ГДР компании является отражением текущих нестабильных рыночных условий и симптомом более широких проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются все компании, получающие существенную часть своих доходов от российского рынка из-за ситуации в Украине», — сообщает Softline.

Предложение о покупке будет профинансировано за счет средств, полученных от операций и финансовых инвестиций Softline. Предложенные к продаже бумаги будут храниться в казначействе компании и переданы в трастовый фонд для выплат сотрудникам и для финансирования премий.

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