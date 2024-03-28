Венчурный фонд Softline инвестировал 100 млн рублей в решение по защите от кибератак

Венчурный фонд группы Softline инвестировал в продукт пои защите от кибератак компании RebrandyCо. Softline Venture Partners вложил в решение Findler 100 млн рублей, рассказали в пресс-службе группы.
Findler собирает в интернете, в том числе в теневом сегменте, сведения о цифровых активах заказчика. В настоящее время сервис мониторит около 8 тыс. приложений. Findler также анализирует данные открытых и приватных Telegram-каналах.
Система Findler включает технические решение и инструменты ОSINT (open source intelligence), функционал DRP (Digital Risk Protection) и СРТ (Continuous Penetration Testing).
Решение разработала компания RebrandyCо, которая специализируется на услугах анализа защищенности информационных систем. Привлеченные от Softline Venture Partners средства разработчик направит на дальнейшее развитие продукта и маркетинг.
Как отметила глава Softline Venture Partners Елена Волотовская, кибербезопасность на сегодняшний день представляется одним из самых быстро развивающихся секторов экономики. Она оценила Findler как перспективный и масштабируемый бизнес, в котором компания видит потенциал для синергии.
Как показало исследование группы «Солар», за прошлый год в даркнете выставили на продажу 1844 российские компании. Мошенники используют такие юрлица для нелегальной деятельности вроде отмывания средств и схем с фирмами-однодневками.
Фото на обложке: NicoElNino /
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