Solar Staff выделит часть бизнеса для работы за рубежом

С 15 июня сервис для работы с фрилансерами Solar Staff будет работать только с российскими клиентами. Новым гендиректором станет Владимир Корицкий, который до этого занимал руководящие позиции в HeadHunter, «Авито Работа» и «Работа.ру. Об этом RB.RU сообщил представитель платформы.

Для клиентов, чьи компании зарегистрированы за пределами России, запускают бренд Mellow. Сервис будут использовать для продвижения на рынках США, Великобритании и Европы. Данные об исполнителях, ролях и платежных методах компания пообещала перенести заранее для «бесшовного перехода».

Mellow станет «посредником для легальной работы с подрядчиками», помогать бизнесу в поиске внештатников, а исполнителям – с получением виз цифровых кочевников.

В Solar Staff заявили, что изменения не повлияют на географию исполнителей, платежные способы и скорость ответов поддержки. Компания разделила инфраструктуру, чтобы сервисы могли работать независимо.

В 2023 году Solar Staff изменила правила ценообразования для фрилансеров и ввела обязательную комиссию на вывод любой суммы для исполнителей. Новые принципы ценообразования в компании аргументировали стремлением нарастить темпы роста, сменой позиционирования и созданием новых продуктов.

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