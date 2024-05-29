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Solar Staff выделит часть бизнеса для работы за рубежом

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 15 июня сервис для работы с фрилансерами Solar Staff будет работать только с российскими клиентами. Новым гендиректором станет Владимир Корицкий, который до этого занимал руководящие позиции в HeadHunter, «Авито Работа» и «Работа.ру. Об этом RB.RU сообщил представитель платформы.

Solar Staff выделит часть бизнеса для работы за рубежом

Для клиентов, чьи компании зарегистрированы за пределами России, запускают бренд Mellow. Сервис будут использовать для продвижения на рынках США, Великобритании и Европы. Данные об исполнителях, ролях и платежных методах компания пообещала перенести заранее для «бесшовного перехода».

Mellow станет «посредником для легальной работы с подрядчиками», помогать бизнесу в поиске внештатников, а исполнителям – с получением виз цифровых кочевников.

В Solar Staff заявили, что изменения не повлияют на географию исполнителей, платежные способы и скорость ответов поддержки. Компания разделила инфраструктуру, чтобы сервисы могли работать независимо.

  • В 2023 году Solar Staff изменила правила ценообразования для фрилансеров и ввела обязательную комиссию на вывод любой суммы для исполнителей. Новые принципы ценообразования в компании аргументировали стремлением нарастить темпы роста, сменой позиционирования и созданием новых продуктов.

Фото на обложке: Unsplash

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