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Платформа Solar Staff для работы с фрилансерами изменит модель ценообразования

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Платформа для безопасных сделок Solar Staff изменит правила ценообразования для фрилансеров, сообщается на сайте сервиса. С 1 декабря вводится обязательная комиссия на вывод любой суммы для исполнителей. 

Платформа Solar Staff для работы с фрилансерами изменит модель ценообразования

При выводе средств на карты и счета зарубежных банков комиссия составит 2%, в случае с российскими банками и картами будет взиматься 2,5%. Если деньги переводятся на счета ИП в российских банках или электронных кошельках, комиссия возрастает до 3,5%.

Для заказчиков, напротив, комиссия снижается. Если сегодня в зависимости от юрисдикции и налогового статуса исполнителя комиссия составляет от 3,5% до 9%. С 1 декабря доступ к сервису обойдется в 2-6% от оборота.

Новые принципы ценообразования в компании аргументировали стремлением нарастить темпы роста, сменой позиционирования и созданием новых продуктов.

Например, Solar Staff анонсировала возможность подключить эквайринг для пополнения баланса карт. Также сервис объявил о новом продвинутом API-кабинете. Кроме того, Solar Staff обещает запустить консультации для фрилансеров по налоговой системе стран Евросоюза и получению виз цифрового кочевника.  

«Буду честен, есть и другая причина: с тех пор, как мы запустили Solar Staff, значительно выросла стоимость инфраструктуры, которая нужна нам для работы сервиса», — добавил основатель и CEO Solar Staff Павел Шинкаренко.

По данным Solar Staff, в 2023 году доход российских фрилансеров, которые получают оплату в рублях, увеличился на 63%.

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Фото на обложке: kitzcorner / Shutterstock

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