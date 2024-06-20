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Платформа для работы с фрилансерами Solar Staff с 1 августа отменит комиссию за вывод средств

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Платформа Solar Staff  для работы с фрилансерами объявила о смене тарифов для заказчиков и исполнителей с 1 августа. Новые тарифы будут зависеть от налогового статуса исполнителя и оборота компании в сервисе, сообщила компания.

Платформа для работы с фрилансерами Solar Staff с 1 августа отменит комиссию за вывод средств
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Сообщается, что дешевле всего сервис обойдется компаниям, которые работают с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. 

  • Тариф для заказчиков будет составлять от 4% до 9% сделки. Минимальный тариф в 4% будет действовать при расчете с самозанятыми и ИП, вне зависимости от оборота компании в сервисе. 
  • При работе с исполнителями-физлицами тариф будет рассчитываться исходя из среднего оборота компании в сервисе.
  • Исполнителям больше не нужно платить комиссию за вывод средств. При этом заказчик может «вычесть» 1% из своего тарифа с исполнителем — в таком случае на баланс поступит сумма на 1% меньше. 
  • С 20 июня 2024 года внутренние курсы доллара и евро к рублю в Solar Staff обновляются исходя из курса банков-партнеров. 

В ноябре 2023 году Solar Staff ввел обязательную комиссию на вывод любой суммы для исполнителей.  Такое решение компания приняла на фоне возросшей стоимости инфраструктуры, которая обеспечивает работу сервиса.

Фото на обложке: Unsplash

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