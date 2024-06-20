Платформа Solar Staff для работы с фрилансерами объявила о смене тарифов для заказчиков и исполнителей с 1 августа. Новые тарифы будут зависеть от налогового статуса исполнителя и оборота компании в сервисе, сообщила компания.

Платформа для работы с фрилансерами Solar Staff с 1 августа отменит комиссию за вывод средств

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