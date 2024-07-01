«Солид менеджмент» подал иск к банку ФК «Открытие» на 1,76 млрд рублей

«Солид менеджмент» решил судиться с ФК «Открытие». В Арбитражный суд Москвы поступило заявление с требованием взыскать с банка 1,76 млрд рублей. Ранее стало известно о претензиях миноритариев Yandex N.V. к «Солид менеджмент» из-за якобы дискриминирующей конвертации акций и получения инсайдов.

АО «Солид менеджмент» подал иск к ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на 1,76 млрд рублей. Заявление компании поступило в Арбитражный суд Москвы 27 июня, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск пока не принят судом. Суть претензий не известна. Истец, ответчик и суд на момент публикации не ответили на запрос RB.RU.

На сайте «Солид менеджмент» указано, что это финансовый бутик с опытом управления портфелями институциональных инвесторов. Компания известна как доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый», мажоритарного акционера МКПАО «Яндекс».

21 июня стало известно, что около 100 миноритарных акционеров Yandex N.V. попросили Банк России проверить условия обмена и выкупа акций нидерландской компании, назвав условия сделки дискриминирующими. Акционеры посчитали, что новый мажоритарный акционер «Яндекса» ЗПИФ «Консорциум. Первый» мог воспользоваться инсайдерской информацией при установлении дат отсечек для обмена/выкупа ценных бумаг. Юридическая фирма Law & Capital попросила ЦБ проверить работу АО «Солид Менеджмент» как доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый».

В обращении говорится, что действия «Солид Менеджмент» по выставлению оферты миноритариям совершались в обход закона и делают невозможным для инвесторов, которые купили акции Yandex N.V. за пределами российского контура до и после 30 ноября 2023 года, обменять их на бумаги российского МКПАО «Яндекс» или продать по рыночной цене.

В ЦБ отметили, что следят за соблюдением законодательства поднадзорными предприятиями и в настоящее время не видят признаков нарушений в деятельности АО «Солид Менеджмент» в части управления ЗПИФ «Консорциум. Первый».

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