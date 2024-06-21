Миноритарии «Яндекса» попросили ЦБ проверить условия выкупа акций компании

Около 100 миноритарных акционеров Yandex N.V. попросили Банк России проверить условия обмена и выкупа акций нидерландской компании, пишет РБК со ссылкой на письмо, отправленное в ЦБ.

Они назвали условия сделки дискриминирующими и посчитали, что новый мажоритарный акционер «Яндекса» ЗПИФ «Консорциум. Первый» мог воспользоваться инсайдерской информацией при установлении дат отсечек для обмена/выкупа ценных бумаг.

Письмо от миноритариев направила юридическая фирма Law & Capital. Она попросила ЦБ проверить работу АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый».

В обращении говорится, что действия «Солид Менеджмент» по выставлению оферты миноритариям совершались в обход закона и делают невозможным для инвесторов, которые купили акции Yandex N.V. за пределами российского контура до и после 30 ноября 2023 года, обменять их на бумаги российского МКПАО «Яндекс» или продать по рыночной цене.

Так, по словам управляющего партнера Law & Capital Виктора Обыденнова, многие клиенты юридической фирмы либо совсем не подпадают под условия выкупа или обмена, или же подпадают под выкуп по 1251 рублей за бумагу, тогда как рыночная цена акций превышает 4 тыс. рублей.

Инициативная группа полагает, что по итогам закрытие сделки такие акционеры окажутся владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгам и лишатся прибыли от российского бизнеса группы «Яндекс», который приносил 95% выручки компании.

Позиция ЦБ и ЗПИФ «Консорциум.Первый»

Банк России в ответ на запрос издания отметил, что ЗПИФ «Консорциум. Первый» опубликовал меморандум, в котором пригласил инвесторов к выкупу/обмену бумаг Yandex N.V. на акции российского МКПАО «Яндекс».

В ЦБ также отметии, что следит за соблюдением законадательства поднадзорными предприятими и в настоящее время не видят признаков нарушений в деятельности АО «Солид Менеджмент» в части управления ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Представитель ЗПИФ «Консорциум.Первый» сообщил, что предложение по обмену и выкупу акций Yandex N.V. добровольное и согласно законодательству РФ у новых акционеров «Яндекса» нет обязанности делать предложение держателем акций Yandex N.V.

В компании также отметили, что цена внебиржевого выкупа акций Yandex N.V. в размере 1251,8 рубля «соответствует цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса «Яндекса».

Новый акционер «Яндекса» опубликовал условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V. в мае. Тогда же был раскрыт список тех держателей, кто не сможет принять участие в процедуре:

акционеры, которые находятся под блокирующими санкциями;

акционеры, бумаги которых хранятся в иностранных депозитариях;

владельцы, которые покупали акции не на российских биржах и перевели бумаги в российские депозитарии после 30 ноября;

некоторые иностранные владельцы, в том числе из США, в также те, у кого нет необходимых разрешений.

В феврале 2024 года после длительных переговоров и рассмотрений различных сценариев реструктуризации стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

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